Twitter-Gründer über Instagram: "Ist mir scheißegal!"

Instagram hatte kürzlich bekanntgegeben, mittlerweile 300 Millionen Nutzer gewonnen zu haben, womit auch Twitter mit seinen knapp 285 Millionen Usern überholt wurde. In dem Kurzinterview mit Fortune kritisiert den Vergleich der beiden Plattformen als Äpfel mit Birnen. Facebook habe es geschafft, die reinen Userzahlen als wichtigen Parameter an der Wall Street zu etablieren. Gleichzeitig würde aber niemand hinterfragen, wie die Zahlen zustande kommen - etwa nur durch Zugreifen eines Drittanbieters von Apps auf das Facebook-Login.

Dies allein würde aber noch überhaupt nichts darüber aussagen, ob es sich dabei um einen aktiven Facebook-User handeln würde. " Twitter ist so, wie wir es haben wollten. Es ist dieses Netzwerk in Echtzeit, auf dem alle wichtigen Ereignisse zuerst berichtet werden", so Williams. Das sei wesentlich wichtiger als bedeutungslose Userzahlen, die dadurch zustande kämen, wenn irgendwelche Zugriffsdaten auf Servern verzeichnet werden.