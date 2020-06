Twitter präsentiert "Stories"

Twitter hat eine Seite gestartet, auf welcher Geschichten rund um die Kurznachrichten gesammelt und erzählt werden. In der aktuellen, ersten Ausgabe kann man etwa von einem Buchgeschäft lesen, das durch einen Tweet gerettet werden konnte, oder über einen Profisportler, der rund 100 seiner Twitter-Follower zu einem spontanen Abendessen eingeladen hat. In dem offiziellen Blogeintrag heißt es, die Geschichten sollen "an die Menschlichkeit hinter den Tweets" erinnern.

Nutzer können direkt über den Kurznachrichtendienst Ideen für Twitter-Stories einreichen. Dazu muss nur der Account @twitterstories oder der entsprechende Hashtag verwendet werden.