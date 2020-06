Twitter will mit neuem Layout tweeten einfacher machen

Twitter hat wieder mal eine Änderung an seinem Layout vorgenommen. Doch im Vergleich zum radikalen Redesign, das Anfang 2014 angekündigt wurde, nimmt Twitter dieses Mal nur eine Änderung vor. Die Box, in der schnell neue Tweets verfasst und abgeschickt werden können, wandert nun von der linken Seite in die Mitte über die Timeline. Das Layout erinnert recht stark an Facebook, dessen Box für Status-Updates sich ebenfalls direkt über dem Stream befindet.