Twitteratur-Festival startet mit Frankfurter Buchmesse

Die Frankfurter Buchmesse kooperiert dieses Jahr mit dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dabei werden Autoren auf der Plattform in den Fokus gerückt. „Mit dem Twitteratur-Festival zeigen wir, was im Bereich des digitalen Storytellings auf 140 Zeichen alles möglich ist“, so Felix Pace von Twitter aus Deutschland.

Ab Mittwoch zum Start der Frankfurter Buchmesse werden unter dem Hashtag #Twitteratur täglich wechselnd verschiedene Autoren Kurz-Romane auf Twitter schreiben. Die Autoren stammen aus der Verlagsgruppe Random House. Auch Marc Elsberg, Autor der bekannten HighTech-Thriller „Zero“ und „Blackout“ ist dabei - und zwar am Freitag, den 10. Oktober.