Uber kehrt mit Taxi-Lizenz nach Delhi zurück

Uber stellte Mitte Dezember seine Tätigkeit in Delhi ein, nachdem zwei Frauen einem 32-jährigen Uber-Fahrer Vergewaltigung vorwarfen. Der US-Dienst kündigte darauf an, Verbesserungen zugunsten der Sicherheit vornehmen zu wollen und stellte vorübergehend den Dienst ein. Die Maßnahme ist eine Ausnahme für Uber, in den meisten Märkten unterwirft sich der Fahrtdienst nicht den Taxi-Bestimmungen, da man sich selbst als Mietwagendienst sieht. Auch in Indien bleibt Delhi die einzige Stadt, in der Uber offiziell als Taxi-Dienst operiert.