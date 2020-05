Uber verspricht Fahrer Unterstützung in Rechtsstreit

„Es ist bedauerlich, dass sich Taxivertreter in Deutschland entschieden haben, ihre Kraft gegen einzelne UberPop-Fahrer einzusetzen“, erklärte Uber. Die Taxi-Branche kritisiert, dass die meisten privaten Fahrer von Uber nicht die üblichen Auflagen des Taxigewerbes erfüllten und so mit teils deutlich günstigeren Tarifen den Wettbewerb verzerrten. Die Genossenschaft hatte erst kürzlich eine Einstweilige Verfügung gegen das kalifornische Unternehmen in Deutschland erwirkt. Für den kommenden Dienstag setzte das Landgericht Frankfurt inzwischen eine mündliche Verhandlung an.