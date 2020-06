Übernächste Android-Version: Key Lime Pie

Während die derzeit aktuellste Version des Mobil-Betriebssystems Android, 4.0 "Ice Cream Sandwich", allmählich auf Smartphones und Tablets zum Einsatz kommt, wird bereits intensiv über künftige Versions-Namen spekuliert. The Verge ist nun über Insiderquellen an den angeblichen Namen für die übernächste Generation des Google-Produkts gekommen: " Key Lime Pie" soll die Bezeichnung lauten. Google benennt seine Android-Versionen traditonell nach Süßigkeiten. Die Versions-Abfolge kann man an deren Anfangsbuchstaben erkennen.

Android 4.0 soll zunächst Version 5.0 folgen, welche den Namen "Jelly Bean" trägt. Bei einem " Key Lime Pie" handelt es sich laut Wikipedia um einen kleinen Kuchen, für dessen Zubereitung man Zitronen von der Inselgruppe der Florida Keys verwendet - daher der Name.