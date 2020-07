Umstritten: Waffen aus dem 3D-Drucker

Ersatzteile aus dem 3D-Drucker möglich

Dass die derzeit im Umlauf befindlichen 3D-Drucker in den nächsten Jahren für die Massenproduktion von Waffen einsetzbar wären, ist unwahrscheinlich. Derzeit setzen alle Heim-3D-Drucker auf das FDM-Verfahren (Fused Deposit Modeling), bei dem das Material erhitzt und Schicht für Schicht aufgetragen wird. Damit ist im Gegensatz zu anderen Verfahren keine Verarbeitung von hochwertigen Materialien wie Stahl möglich, die aber zumeist für die Herstellung von Waffen benötigt werden. Dennoch könnten Kriminelle das Angebot missbrauchen. Das gibt auch Duann Scott von Shapeways zu: "Wir drucken keine Waffen oder anstößige 3D-Modelle, aber es wäre zugegebenermaßen für uns schwierig, ein Gehäuseunterteil für ein AR-15 zu erkennen." Selbst scheinbar harmlose Objekte können so in den falschen Händen große Probleme bereiten. So verbreitete ein Mitglied des deutschen Vereins "Sportsfreunde der Sperrtechnik" im Internet ein 3D-Modell für einen Schlüssel, der Handschellen der holländischen Polizei öffnet.