Unbekannte stahlen Kundendaten von Sky Deutschland

Der Pay-TV-Sender Sky ist in Deutschland nach eigenen Angaben Opfer eines Datendiebstahls geworden. Kundendaten seien in die Hände Unbefugter gelangt, sagte ein Sprecher am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht von "Spiegel Online". Wer dahinter stecke und wie die Unbekannten an die Daten gelangten, sei bisher nicht geklärt.