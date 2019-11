Unbekannter warf Dutzende E-Scooter in Donaukanal

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch insgesamt 39 E-Scooter in den Donaukanal versenkt. Das geht aus einer Presseaussendung der Wiener Polizei hervor.

Als ein Mitarbeiter des E-Scooter-Anbieters die Fahrzeuge einsammeln wollte, bemerkte er den Vorfall. Einige der Fahrzeuge konnten dabei noch im Uferbereich geborgen werden. Zahlreiche weitere E-Scooter mussten durch die Taucher der Feuerwehr geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 58.000 Euro.

Falsch geparkt

In Wien gibt es aktuell neun E-Scooter-Anbieter, wobei jeder maximal 1.500 Stück zur Verfügung stellen darf. Jeder elektrisch angetriebene Leih-Roller muss zudem akkreditiert werden. Das große Problem in Städten wie Wien: Sie werden immer wieder an ungeeigneten Stellen geparkt.

Die richtigen Abstellplätze sind in einer Verordnung der Stadt Wien geregelt. Eigene Parkplätze gibt es nicht, Nutzer können sie auf Gehsteigen abstellen, die breiter als 2,5 Meter sind.