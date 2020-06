US-Amerikaner rufen während Facebook-Ausfall Notruf an

Der Ausfall von Facebook und Instagram am Dienstag Morgen dauerte nur eine Stunde, doch für einige US-Amerikaner kam das offenbar dem Ende der Welt gleich. Laut dem Nachrichten-Portal Claycord.com, das über Ereignisse in der kalifornischen Bay Area berichtet, haben zumindest fünf Personen aufgrund des Facebook-Ausfalls 911 gewählt. "Wir kümmern uns um Angelegenheiten, die über Leben oder Tod entscheiden und auch wenn Facebook für viele Menschen wichtig sein mag, es ist nicht für das Überleben erforderlich", so der frustrierte Notruf-Mitarbeiter, der offenbar anonym bleiben will.