US-Behörden und EU ermitteln gegen Apple Music

George Jepsen, Staatsanwalt von Connecticut zeigte sich zufrieden mit der Stellungnahme, betonte aber, dass man weiterhin Ermittlungen durchführe, auch gegen Universal. Neben den Staatsanwaltschaften in New York und Connecticut untersucht auch die EU-Kommission Apples Praktiken. Apple kennt zudem die beiden Staatsanwälte Schneiderman und Jepsen gut, da diese Apple auch bei den Preisabsprachen auf dem E-Book-Markt unter die Lupe nahmen. Apple musste letztendlich 450 Millionen US-Dollar an Schadenersatz bezahlen.