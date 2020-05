US-Bundesstaat will Google Glass am Steuer verbieten

Für Google ist Glass weniger eine Ablenkung als eine Ergänzung. „Allgemein ausgedrückt ist Glass ausgelegt, um Menschen mit ihrer Umwelt näher zu verbinden, nicht um sie davon abzulenken“, meint Google-Sprecherin Anna Richardson White. Das dürften wohl die Gesetzgeber etwas anders sehen, mittlerweile wurden auch in den US-Bundesstaaten Delaware, New Jersey und West Virginia ähnliche Verbote für Google Glass am Steuer eingereicht. In Kalifornien bekam zudem eine Frau bereits einen Strafzettel dafür, dass sie die Datenbrille während der Fahrt auf der Nase hatte.