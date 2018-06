US-Polizeihunde erschnüffeln USB-Sticks und Festplatten

Das erste Ausbildungsprogramm wurde 2012 von der Connecticut State Police ins Leben gerufen und vier Jahre lang geheim gehalten. Erst 2016 wagte man sich an die Öffentlichkeit und sorgte dafür, dass auch in anderen US-Bundesstaaten entsprechende Spürhunde ausgebildet werden. Neben regionalen Polizeistellen bildet nun auch das FBI ESD-Spürhunde aus. Derzeit gibt es zumindest 17 auf Elektrogeräten spezialisierte Spürhunde in den USA. Auch in anderen Ländern, wie Großbritannien, werden bereits Hunde mit den Methoden der US-Kollegen ausgebildet.