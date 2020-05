USA: 15 Stunden Haft wegen fünf Cent Stromdiebstahl

In einigen US-Bundesstaaten sollten Elektroautofahrer auf keinen Fall leichtfertig Steckdosen benutzen, ohne zuvor um Erlaubnis gefragt zu haben. Wie der Guardian vor Kurzem berichtete, verbüßen in den USA einige Menschen lebenslange Haftstrafen wegen Diebstählen mit Schadenssummen von knapp über 100 Dollar. Am wenigsten mit Diebstahl zu spaßen ist in Louisiana. Dort sind Richtern verpflichtende Strafen ohne Berufungsmöglichkeit gesetzlich vorgeschrieben.