USA heben Laptop-Verbot für Flüge aus Abu Dhabi auf

Laut den US-Behörden wurden die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen Abu Dhabi verschärft. Damit gilt die umstrittene Regelung nur mehr für neun Flughäfen.

Die USA erlauben Flugpassagieren aus dem Golf-Emirat Abu Dhabi wieder die Mitnahme von Laptops an Bord. Die dortige Heimatfluglinie Etihad habe die Sicherheitskontrollen verschärft, weshalb das im März verhängte Verbot aufgehoben worden sei, teilte das US-Heimatschutzministerium mit.

Amerikanische Behördenvertreter hätten vor Ort die strengeren Sicherheitsmaßnahmen unter die Lupe genommen und für ausreichend befunden. Etihad begrüßte den Schritt am Montag: „Ab sofort können Passagiere auf Flügen in die USA Laptops, Tablet-Computer und elektronische Geräte mit ins Flugzeug nehmen.“ Der Air-Berlin-Partner fliegt in der Woche 45 Mal zu US-Städten.