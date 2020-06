USA: Orang-Utans begeistern sich für iPad

Knapp ein Jahr nachdem der Zoo die iPads als eine Art Beschäftigungstherapie für die Orang-Utans eingeführt hat, wird das Menschenaffenhaus nun WiFi-tauglich gemacht, damit die Tiere sich tatsächlich untereinander verabreden und dabei von den Besuchern per Webcam beobachtet werden können. Mehrere andere Zoos stellten ihren Orang-Utans mit Hilfe der Non-Profit-Organisation Orangutan Outreach inzwischen ebenfalls Tablet-Computer zur Verfügung, nachdem das Experiment in Milwaukee sich als so erfolgreich erwiesen hat.

Beschäftigung und Werbung

Die Menschenaffen-Betreuer verfolgen mit ihrer Computer-Strategie gleich zwei Ziele: Zum einen wollen sie die wissbegierigen Säugetiere auf intelligente Weise beschäftigen und so vor Lethargie bewahren. Zum anderen sollen sich die Zoobesucher für die Orang-Utans begeistern: "Es ist sehr wichtig, dass die Menschen eine Verbundenheit mit diesen Tieren fühlen, denn in der freien Wildbahn sind sie vom Aussterben bedroht", sagt Trish Kahn. "Für mich ist es am allerwichtigsten, dass die Leute feststellen, dass es sich hier um empfindsame Lebewesen handelt, die einfach unglaublich sind."

Abgesehen von ihren iPad-Spielereien im Fütterungsbereich bekommen die Orang-Utans von Milwaukee auch richtige Video-Shows vor Publikum zu sehen: Scott Engel, der sich im Zoo ehrenamtlich um die Menschenaffen kümmert, führt den Orang-Utans auf dem iPad durch eine dicke Glasscheibe Filmchen vor. Engel, ein freier Fotograf, war es auch, der das iPad-Programm für die Orang-Utans in Milwaukee ins Leben rief und für den Start sein altes iPad anbot. Mittlerweile zeigt er den Orang-Utans mehrmals in der Woche Videos. "Es ist wunderbar, Verbindung mit einem Tier aufzunehmen - das kann den Tag richtig hell machen", sagt Engel.

Lieblingsprogramm Dokumentationen

Engels Lieblingsmomente sind jene, wenn das introvertierte und scheue 30-jährige Orang-Utan-Männchen Tommy aus seinem Winkel hervorkommt, um ihn zu begrüßen. Lange Zeit verbrachte Tommy seine Tage damit, sich vor dem Zoopublikum zu verstecken oder den Zuschauern den Rücken zuzukehren. Erst das iPad-Experiment und die Videos, die es auf dem kleinen Bildschirm zu sehen gibt, haben das geändert.

Bei Engels Video-Shows versammeln sich regelmäßig Scharen von Besuchern und löchern den ehrenamtlichen Affen-Betreuer mit Fragen zu den Orang-Utans. Gelächter ertönt, wenn Engel berichtet, dass der noch junge Mahal sich am liebsten Filme mit Pinguinen ansieht, während seine Adoptivmutter MJ sich eher für BBC-Naturfilme von David Attenborough erwärmt. MJ ist es übrigens auch, die fordernd an die Scheibe klopft, damit Engel endlich das nächste Video startet.