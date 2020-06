User wollen Privatsphäre, agieren aber fahrlässig

„Die besten Werte, was den vertrauenswürdigen Umgang mit Daten online betrifft, konnte in unserer Umfrage die Finanzbranche erzielen. Für User gut sichtbare Sicherheitsmaßnahmen, aber auch die Verantwortung, die etwa Kreditkartenunternehmen für gestohlene Karten übernehmen, haben das Vertrauen von Konsumenten gestärkt. Die Industrie kann sich folglich auch in anderen Branchen und Bereichen daran ein Vorbild nehmen“, plädiert Griffin für eine aktivere Rolle von Unternehmen beim Thema Sicherheit und Datenschutz.

Jüngste Stellungnahmen großer Konzerne wie Google und Microsoft – letzterer will etwa den von den USA geforderten Zugriff auf Daten europäischer Kunden unterbinden – haben Griffin zufolge gezeigt, dass nicht zuletzt auch die NSA-Enthüllungen zu einem Umdenken in der Industrie geführt haben. „Es liegt an der Industrie mit den neuesten technischen Möglichkeiten die Privatsphäre jedes einzelnen Users zu schützen. Gerade auch, wenn Unternehmen bei den Themen Big Data und Cloud erfolgreich sein wollen, ist das Vertrauen der Kunden das Um und Auf für den wirtschaftlichen Erfolg“, ist Griffin überzeugt.