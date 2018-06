"Verschlüsselung ist heute fest in der Infrastruktur verankert"

In den 90er Jahren waren Sie in die sogenannten Cryptowars verstrickt, die USA haben ein Exportverbot für Verschlüsselungssoftware durchgesetzt. Was hat sich seither geändert?

Es ist jetzt 18 Jahre her, dass die USA ihre Exportkontrollen aufgehoben haben, auch Frankreich und England haben Ende der 90er Jahre ihre Bemühungen aufgegeben Verschlüsselung zu kontrollieren. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Kryptoindustrie stark verändert hat. Verschlüsselung ist schon seit Jahren weit verbreitet.

Rufe von Politikern und Strafverfolgern nach Hintertüren hat man auch in den vergangenen Jahren immer wieder gehört.

Es ist mir nicht bekannt, dass irgendjemand Hintertüren in die Software einbaut, zumindest nicht bei US-Unternehmen. Ja, es hat diese Forderungen gegeben, hauptsächlich wegen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Instant Messengern. Aber dazu ist es heute schon zu spät. Verschlüsselung ist fest in der weltweiten Infrastruktur verankert. Das ist aber kein Grund für Selbstgefälligkeit. Wir müssen wachsam bleiben, damit wir das, wofür wir so hart gekämpft haben, nicht wieder verlieren.



Sie sind vor zwei Jahren mit ihrer damaligen Firma Silent Circle nach Europa gezogen. Wie hat sich das entwickelt?

Silent Circle geht es nicht sehr gut, sie mussten ihre Büros in Genf schließen. Ich wollte nicht in in die USA zurück. Weil mein Visa an meine Arbeit gebunden war, musste ich in ein anderes Land ziehen. Ich habe mich für die Niederlande entschieden. Ich habe hier mehrere Jobs. Neben Startpage, arbeite ich auch bei KPN und in der Cybersicherheitsgruppe der Technischen Universität Delft. Ich hatte noch nie soviel zu tun.

Warum wollen Sie nicht in die USA zurück?

Ich ziehe es vor, in Europa zu leben und werde wohl noch eine Zeit lang hierbleiben. Zumindest so lange, bis im Weißen Haus wieder sauber gemacht wurde.