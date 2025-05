Einzigartiges Video: Boden verschiebt sich während Erdbeben

Beim Erdbeben Ende März in Myanmar kamen mehr als 3.000 Menschen ums Leben, es gab Schäden an Infrastruktur und Gebäuden. Ein kürzlich aufgetauchtes Video einer Überwachungskamera zeigt nun, welche Kräfte bei so einem Erdbeben freigesetzt werden.

Das Video zeigt, wie sich eine Verwerfung bildet und sich der Erdboden entlang der Bruchlinie um ein gutes Stück nach rechts verschiebt (bei Sekunde 14). Es dürfte die erste und einzige Aufnahme sein, die eine solche Verschiebung in diesem Ausmaß zeigt.