Video und Fotos zeigen Vulkanausbruch auf Costa Rica

Der Vulkan Rincón de la Vieja in Costa Rica ist am Freitag ausgebrochen. Dabei sei vor allem heißes Material aus dem Kratersee bis zu 2.500 Meter über den Gipfel emporgeschossen, teilte ein Geologe der nationalen Notfallkommission (CNE) in einem Video mit. Berichte über Verletzte oder Schäden an der Infrastruktur gab es den Behörden zufolge zunächst nicht.

Bereits während der gesamten Woche hatte es laut CNE immer wieder kleinere Ausbrüche des 1.895 Meter hohen, in der nordwestlichen Provinz Guanacaste gelegenen Vulkans gegeben. Diese seien aber nicht so heftig gewesen. Allerdings sei dadurch bereits heißes Material in die Flüsse gelangt, was auf eine "erhöhte Aktivität" hingedeutet habe.

Saurer Kratersee

Im Krater des Vulkans befindet sich ein Säuresee mit Temperaturen von bis zu 90 Grad. Solche Seen bilden sich in Vulkankratern, wenn es dort viel Niederschlag gibt. Sie sind häufig stark grün oder türkis gefärbt. Bricht der Vulkan aus, kann dieser See überschwappen und Schlammlawinen auslösen.