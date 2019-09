Video: Maschine muss notlanden weil Fluggast durchdreht und Gras raucht

Auf einem US-Inlandsflug von Phoenix nach Minneapolis hat ein Passagier durchgedreht. Er wurde aggressiv und zündete sich eine Marihuana-Zigarette an. Gut einer Stunde nachdem das Flugzeug gestartet war, meldete sich der Pilot an die Passagiere und erklärte, die Maschine müsse wegen eines Sicherheitsvorfalls in Denver notlanden.

Offenbar war ein Passagier unter Drogeneinfluss. Der auffällige Fluggast sperrte sich in der Toilette ein, um eine Konfrontation mit dem Kabinenpersonal zu entgehen. Da er extrem aggressiv wirkte und die restlichen Passagiere stark beunruhigt waren, leitete die Crew die unplanmäßige Landung ein.