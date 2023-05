Video zeigt E-Scooter-Fahrer im Regensturm auf der Autobahn

Ein Reddit-Nutzer hat ein Video geteilt, in dem 2 Personen mit einem Lime-Scooter auf der Autobahn fahren.

Als beim Vorbeifahren dann auch noch der junge Zweit-Passagier an der Lenkstange zu sehen ist, greift man sich als Zuschauer*in nur noch an den Kopf. Informationen zu den beiden Personen gibt es nicht.

Manche Menschen haben wahnsinnige Ideen, wie ein Video zeigt, das unlängst auf Reddit veröffentlicht wurde. Der Nutzer FreshhSqueezedOJ hat aufgenommen, wie eine Person auf einem E-Scooter der Marke Lime mitten auf der Autobahn fährt. Das ist an sich schon gefährlich genug – der oder die Scooter-Fahrer*in tut dies aber zusätzlich bei starkem Regen und schlechter Sicht.

Das ist nicht das erste Mal, dass E-Scooter-Fahrer*innen auf der Autobahn erwischt wurden. Immer wieder tauchen sich auf den mehrspurigen Straßen auf. Erst vor wenigen Tagen haben Kameras des Wisconsin Department of Transportation einen Mann aufgezeichnet, der auf dem Seitenstreifen der Interstate 94 in den USA gefahren ist.

Derartige Aktionen sind nicht nur für E-Scooter-Fahrer*innen, sondern auch für Autofahrer*innen äußerst gefährlich.

Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) halten sich die E-Scooter-Fahrer*innen auch in Österreich nur in den seltensten Fällen an die Verkehrsregeln. 98 Prozent blinken nicht oder geben kein Handzeichen, 15 Prozent fahren trotz Verbots auf dem Gehsteig und jeder Achte fuhr bei den KFV-Beobachtungen sogar bei Rot über die Ampel. Entsprechend hoch ist auch das Verletzungsrisiko: Im Vorjahr wurden 3.600 Menschen bei Unfällen mit den Geräten verletzt.