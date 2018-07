Video: Riesenfrachter Airbus Beluga muss notlanden

Am Donnerstag hob das Airbus-Frachtflugzeug Beluga 1 vom Airbus-Werk in Toulouse ab. Der Flug verlief aber offenbar nicht ganz wie geplant. So meldete der Pilot kurz nach Start einen Notfall, das Flugzeug kehrte zum Flughafen zurück, wo es bereits von Feuerwehrautos empfangen wurde.

Das berichtet Airlive über seine Facebook-Seite. Auch ein Video der Landung, die anschließend ohne Zwischenfall verlief, wurde online gestellt. Was genau die Probleme waren, die den Piloten zu der Umkehr bewegten, war vorerst noch unklar.