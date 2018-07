Video: Superman-Drohne fliegt in Atomkraftwerk

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben eine Drohne in Form von Superman in ein Gebäude eines französischen Atomkraftwerks fliegen lassen. Ein entsprechendes Video wurde am Dienstag via YouTube veröffentlicht. In dem Gebäude des Kraftwerks in der Nähe von Lyon in Frankreich befindet sich das Abklingbeckens für abgebrannte Brennelemente. Die symbolische Aktion am Kernkraftwerk Bugey zeige einmal mehr die „extreme Verwundbarkeit von Gebäuden, die mit viel Radioaktivität gefüllt sind“.