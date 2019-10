Video zeigt den Start eines riesigen Waldbrandes in Kalifornien

Das Zeitraffer-Video dokumentiert, wie sich der Brand innerhalb von 40 Minuten entwickelt. Das Kincade Feuer hat sich derzeit über 20.000 Hektar Land ausgebreitet, 180.000 Menschen mussten evakuiert werden. Es konnte bisher nicht gelöscht werden, nachdem ein Hurrikan das Feuer noch verstärkte. Mit dem Feuer verbundenen Stromausfälle trieben Tausende Menschen zur Flucht. Energieunternehmen versuchen zu verhindern, dass zerstörte Kabel weitere Feuer auslösen.

Das Kameranetzwerk ALERT Wildfire entstand aus einem Zusammenschluss der University of Nevada, University of California und der University of Oregon. Das Netzwerk besitzt Hunderte Kameras in gefährdeten Gebieten, um Ausbrüche schnell melden zu können und damit die Einsatzkräfte zeitnah zu informieren.