Video zeigt, wie eine Hyperloop-Station aussehen könnte

Die TU Delft zählt seit Jahren zu den Fixstartern bei der Hyperloop Pod Competition. In diesem Jahr will das Team bei dem von SpaceX ausgerichteten Wettkampf in Kalifornien seine Vision auf spezielle Art vermitteln. Gemeinsam mit den Grafikstudios INDG und AltSpace wurde ein Virtual-Reality-Rundgang durch eine Hyperloop-Station im Untergrund von Amsterdam erschaffen. In einem Online-Video wird ein Eindruck davon vermittelt.