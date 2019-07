Europa hat ersten funktionsfähigen Hyperloop-Tunnel

2013 präsentierte Elon Musk seine Vision von einer Röhre, in der Menschen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 1000 km/h befördert werden können - ähnlich wie in einer Rohrpost. Seither experimentieren zahlreiche Forscher, Universitätseinrichtungen und Start-ups mit dem futuristischen Transportmittel.

Das niederländische Start-up Hardt hat nun den ersten voll funktionsfähigen Hyperloop-Tunnel in Europa in Betrieb genommen. Die lediglich 30 Meter lange Stahlröhre ist keine verkleinerte Nachbildung, sondern steht in seiner tatsächlichen Größe in der Stadt Delft.

Die Beförderung von Passagier-Module, die Erzeugung eines Vakuums sowie die so genannte magnetische Levitaion (Maglev) können dort getestet werden. Das Hyperloop-Konzept sieht nämlich vor, dass die Passagier-Module mithilfe einer Kombination aus Unterdruck und magnetischer Kräfte die hohen Geschwindigkeiten erreichen.