Vienna Teng: "Fraglich, ob Labels noch Sinn machen"

So vielversprechend Geschäftsmodelle wie Kickstarter sind, die Frage bleibt: Kann ein Künstler heute von Album-Verkäufen überhaupt noch leben?

Das aktuelle Album " Aims" habe ich komplett unabhängig veröffentlicht – sowohl digital, als auch als physische CD. Seit langem ist es aber ohnehin so, dass man das meiste durch Live-Shows und den Verkauf von CDs dort hereinbekommt. Auch wenn man bei einem großen Label ist, sieht man von den CD-Verkäufen im Grunde kaum etwas.

Wie finden Sie Streaming-Plattformen wie Spotify? Auch diese stehen unter heftiger Kritik, dass Künstler ausgebeutet werden.

Ich finde es wunderbar, dass man so leicht und günstig Zugang zu praktisch jeder Musik haben kann, die existiert. Als wir für das aktuelle Album im Studio waren, haben wir gegenseitig immer wieder Songs als Referenz über Spotify aufgerufen. Gleichzeitig ist das Business-Modell für Künstler tatsächlich völlig unklar, das zeigt ja auch die Ironie unserer Produktion: Man macht eine CD, die man später verkaufen möchte und nutzt dafür diese unerschöpfliche Musikdatenbank, ohne jemals einen Song oder ein Album kaufen zu müssen.

Aber wie könnte ein Modell funktionieren, von dem Künstler profitieren?

Ehrlich gesagt habe ich darauf keine Antwort. Die Tarife, die Künstler für gespielte Songs bekommen, sind so gering, dass die meisten kein Geld sehen werden. Andererseits glaube ich auch, dass viele Unternehmen selbst noch nach dem richtigen Geschäftsmodell suchen und die Lizenzgebühren so gestaltet sind, wie sie jetzt sind. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Plattformen wie Spotify es erleichtern, Konzert-Tickets zu verkaufen und mit Fans zu interagieren.

Das Cover Ihres Albums „ Aims“ ziert eine Landkarte des Datenvisualisierungs-Künstlers Stephen Von Worley. Was genau ist darauf zu sehen?

Die Karte visualisiert die Bevölkerungsveränderungen der Stadt Detroit der vergangenen zehn Jahre. Die offensichtliche Geschichte ist, dass viele Leute aus der Stadt gezogen sind. Wenn man genau hinsieht, entdeckt man aber einige Flecken in der Innenstadt, wo Leute entgegen des Trends wieder mitten in die Stadt zogen. Diese Komplexität, die man aus den Daten herauslesen kann, finde ich faszinierend.