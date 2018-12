Von Wohltätern und Wahnsinnigen: Die Typen der IT-Milliardäre

Die Visionäre

Schon als Teenager wollte Elon Musk Raketen bauen und diese zum Mars schicken. Aus seiner Passion hat der 23 Milliarden Dollar schwere Unternehmer das führende private Raumfahrtunternehmen SpaceX gemacht. Sein Geld machte Musk hauptsächlich als Mitgründer des Online-Bezahldienstes Paypal. Nun steht er an der Spitze des Elektroautobauers Tesla, der mit seinem Vorpreschen in Sachen E-Mobilität gerade dabei ist, die Autobranche in ihren Grundfesten zu erschüttern. Daneben hat Musk noch eine Tunnelbaufirma gegründet, die das Verkehrsnetz in überfüllten Städten in den Untergrund verlagern soll.