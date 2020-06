Warnung vor sorglosem Umgang mit Gesundheitsdaten

Wie bereits berichtet, haben in den USA große US-Versicherungsunternehmen wie United Health, Humana oder Cigna seit längerer Zeit Initiativen gestartet, bei denen Aktivitätstracker (Bewegungszähler) integriert werden. Vor kurzem startete in Europa die Generali Versicherung damit. Die daraus erhobenen Daten werden dann an ein Online-System der Versicherungen übertragen. Durch Erreichen der festgelegten Fitnessziele werden finanzielle Anreize in Aussicht gestellt.



Der Branchenverband GDV hatte unlängst betont, dass der Datenschutz insbesondere bei der Verarbeitung von Gesundheitsdaten höchste Priorität habe. Grundsätzlich könnten solche Modelle den Versicherungsschutz für Menschen attraktiver machen.



Generell sei gerade bei den Jüngeren eine Veränderung beim Umgang mit Daten festzustellen, sagte Verbraucherschützer Müller. „Wir beobachten vielleicht noch keine Trendwende, aber wir beobachten gerade bei jüngeren Menschen, dass sie die vermeintlich kostenlosen sozialen Netzwerke wie Facebook nicht mehr so stark frequentieren wie in der Vergangenheit.“ Es gebe ein Unwohlsein, „was womöglich jemand anderes mit meinen Bildern, mit meinen Dateneinträgen in 5, in 10, in 20 Jahren bewerkstelligt“.