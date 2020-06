Mit Fitnessdaten günstige Versicherungsprämie erkaufen

Die Überlegung der Versicherungskonzerne ist einfach: Für Kunden, die durch und durch gesund sind, fallen weniger Krankenversicherungsleistungen an. Mit Anreizsystemen – meist in Form geringerer Prämien – werden die Versicherten daher darauf getrimmt, sich fit und schlank zu halten. Die Generali Versicherung will diese Fitness künftig per App über das sogenannte Telemonitoring kontrollieren. Kunden müssen Daten über ihren Gesundheitszustand liefern. Eine App dokumentiert Vorsorgeuntersuchungen, zählt Schritte und sportliche Anstrengungen. In Österreich will die Generali Details zu dem neuen Konzept, für das sie mit dem südafrikanischen Versicherer Discovery zusammenarbeitet, Mitte nächster Woche präsentieren.

So weit wie der Generali-Konzern, der die Gesundheit der Kunden – natürlich auf freiwilliger Basis – künftig online überwachen will, wollen andere Assekuranzen aber nicht gehen. „Wir werden eine solche App schon allein aus Datenschutzgründen nicht anbieten“, betont Wiener Städtische-Sprecher Christian Kreuzer. Die Versicherten würden sich dadurch bedrängt fühlen. Anregungen, fitter zu werden und gesünder zu leben, gibt es trotzdem bei der Städtischen. Das Zusatzprodukt „Besser leben“ bietet eine Reihe von Trainings, Ernährungsprogramme und Fitness-Vorschläge an. Wer diese befolgt und ein Jahr hindurch die Krankenversicherung nicht in Anspruch nimmt, bekommt zwei Monatsprämien rückerstattet.