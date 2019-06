Warum die Stadt Wien mehr gegen die Hitze tun müsste

Klimaanlagen als Energiesünder

Die hohen Temperaturen wirken sich negativ auf den Klimaschutz aus. Denn Klimaanlagen, mit denen wir uns Abkühlung verschaffen, verbrauchen sehr viel Energie. Die momentane Hitze und der dadurch erhöhte Bedarf an Klimatisierung treibt den Stromverbrauch in Wien auf neue Rekordwerte, berichtet Wien Energie. Erhebungen des Energieversorgers zeigen, dass im Sommer noch nie so viel Strom verbraucht wurde wie derzeit. Durch die aktuelle Hitzewelle nähere sich der tägliche Stromverbrauch sogar dem Tagesrekord des vergangenen Winters. Dieser lag in diesem recht milden Winter bei rund 38.000 Megawattstunden im gesamten Versorgungsgebiet der Wien Energie. Für Donnerstag wurden 36.300 Megawattstunden erwartet. Das entspricht – an nur einem Tag – dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von mehr als 14.500 Wiener Haushalten.

Pro Hitzetag mit mehr als 30 Grad wird im Großraum Wien damit sechs Prozent mehr Strom verbraucht als an durchschnittlichen Sommertagen mit 25 Grad. An extremen Hitzetagen wie derzeit liegt der Verbrauch sogar bis zu zehn Prozent darüber. Experten gehen übrigens davon aus, dass Europa in 20 Jahren gleich viel Kühlenergie wie Heizenergie benötigen wird.