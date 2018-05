Warum eine 22 Jahre alte Webseite heute noch funktioniert

„Erstaunlicherweise kannte Netscape damals schon viele Standards, die wir noch heute nutzen, wie animierte GIFs, Javascript und Framesets.“ Auch ein Relikt aus dem Design des Web 1.0 kann auf der „Space Jam“-Webseite begutachtet werden: Frames. Dabei wurde eine Webseite in verschiedene Segmente aufgeteilt, wobei in jedes Segment eine externe HTML-Datei geladen wurde. „Wenn man Dokumente statt Komponenten verwendet, sind Frames eine Katastrophe. Wenn ich etwas auf der Webseite anklicke, verändert sich die URL nicht, weswegen ich keine Lesezeichen anlegen kann.“

Auch der heute kaum bekannte nobr-Tag kann nur mehr von alten Browsern dargestellt werden. Damit sollte verhindert werden, dass Textzeilen umbrechen. „Das ist aus heutiger Perspektive katastrophal für Responsive Design.“ Obwohl damals Smartphones und Tablets noch nicht die Rede war, gab es aber bereits Bedenken. „Bereits in einer Usenet-Diskussion von 1994 hat sich jemand beklagt, dass das HTML auf PDAs nicht richtig dargestellt werden kann.“

Woher kam diese Webseite?

Wie aus einem Artikel des „Rolling Stone“ hervorgeht, handelte es sich tatsächlich um ein Pionierprojekt der Produktionsfirma. Federführend war Don Buckley, damals verantwortlich für Werbung bei Warner Bros., sowie ein Team von jungen Entwicklern und Designern - die unter anderem auf das Buch „Teach Yourself Web Publishing with HTML in 14 Days“ zurückgriffen. Diese konnten „tun was wir wollten“ und das zeigte sich auch in den Inhalten: 360-Grad-Aufnahmen vom Filmset, downloadbare Malbücher, mehrere Online-Quizzes sowie unzählige Musikstücke und Videos für Fans.

Laut den Entwicklern gibt es sogar einige Easter Eggs, die bis heute nicht entdeckt wurden. Die Webseite blieb bis 2003 unter der ursprünglichen Domain spacejam.com erreichbar, bis sie auf einen anderen Bereich der Warner Bros. Webseite verschoben wurde. Heute wird auf der Hauptdomain die DVD-Ausgabe von Space Jam beworben - mit der veralteten Flash-Technologie.

Angst vor Verlust

2011 entdeckte ein Nutzer die alte Webseite und postete den Link dazu auf Reddit. Der Eintrag ging viral und sorgte für hunderttausende Aufrufe - die genaue Zahl ist nach wie vor unbekannt. Das dürfte Warner Bros. verunsichert haben, denn kurz danach nahm man die Webseite offline. Proteste eines ursprünglichen Designers, der noch im Unternehmen arbeitete, sorgten jedoch dafür, dass die Webseite nur für wenige Stunden offline war. Aus Furcht davor, dass die Webseite wieder verloren gehen könnte, richteten einige Nutzer sogar einen Twitter-Bot ein, der den Online-Status überprüft.