Warum Google Translate von Dämonen besessen scheint

Wenn man von Google Translate das 19 Mal hintereinander eingetippte Wort "Dog" von Maori auf Englisch übersetzen ließ, erhielt man eine kleine Abhandlung über die "Uhr des jüngsten Gerichts", die auf drei vor zwölf stehe. Das Ende der Welt sei nahe und Jesus Rückkehr auf die Erde stehe kurz bevor. Ergebnisse wie dieses nähren bei einigen Twitter-Nutzern den Verdacht, dass Google Translate von Geistern und Dämonen besessen sei, berichtet Motherboard.

Ähnlich mysteriöse Übersetzungen erhielt man in der Vergangenheit, wenn man etwa das Wort "ag" 25 Mal eingab und von Irisch auf Englisch übersetzen ließ. Dabei erhielt man etwa das Ergebnis: "Der Name GOTTES war in der hebräischen Sprache geschrieben [...]" Offiziell heißt es bei Google zu solchen Resultaten, sie seien das Produkt sinnloser Eingaben. Der Übersetzungsalgorithmus reagiere darauf seinerseits mit sinnlosem Text. Mit dieser Aussage lassen sich Experten aber nicht abspeisen.