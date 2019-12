Was auf den neuen Alphabet-Chef zukommt

Mitarbeiter-Revolte

Zuletzt hatte Google auch mit Widerstand seiner Beschäftigten zu kämpfen. Eine der größten Revolten löste Andy Rubin, der Entwickler des Mobil-Betriebssystems Android, aus. Ihm wurde sexuelle Nötigung vorgeworfen. Die stritt er allerdings ab. Trotz des Aufstandes verließ er das Unternehmen mit einer Abfindung von 90 Millionen Euro.

Im April 2018 sorgte der Suchmaschinen-Gigant mit einem Deal mit dem US-Militär ebenfalls für Ärgernis unter den Angestellten. Über 3.100 Google-Mitarbeiter protestierten gegen die Verwendung der eigenen künstlichen Intelligenz für militärische Zwecke. In einem offenen Brief an die Konzernführung erinnerten sie an das frühere Google-Motto „Don't be evil“ („Sei nicht böse“) und verlangten eine Richtlinie gegen die Mitarbeit von Google an Kriegstechnologien.

Pichai als Google-Chef bewiesen

Wie Pichai Googles Baustellen und die Alphabet-Führung bewerkstelligen wird, wird sich zeigen. Laut Rosen könnte er sich aber als der richtige Mann erweisen. „ Pichai kommt von der technischen Seite, ist ruhig und diplomatisch. Man traut ihm zu, sich den Herausforderungen, die auf Google zukommen, stellen zu können.“ Außerdem bringt ein CEO der Bank-Austria-Analystin zufolge ganz andere Eigenschaften mit als Unternehmensgründer. Das könnte sich für den Alphabet-Konzern auszahlen, denn seine Qualitäten als Geschäftsführer hat Pichai bei Google bereits bewiesen.