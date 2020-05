Was beim Umtausch und bei Gutscheinen zu beachten ist

Der erste Werktag nach Weihnachten gilt als einer der stärksten Einkaufstage im Jahr. Nicht nur weil dann der Schlussverkauf beginnt, sondern auch weil viele ihre Weihnachtsgeschenke zum Umtausch in die Geschäfte bringen.

Generell ist der Umtausch von gekauften Produkten freiwillig. Daher kann der Händler auch die näheren Bedingungen festlegen. “Liegt eine vertragliche Umtauschzusage des Händlers vor, bedeutet das, dass der Konsument das Geschenk gegen eine andere Ware tauschen kann oder ein Gutschein im Wert der zurückgegebenen Ware ausgestellt wird. Bargeld gibt es an sich keines zurück”, erklärt Jutta Repl von der Arbeiterkammer. Mittlerweile bietet allerdings eine Reihe von Unternehmen eine Geld-zurück-Garantie an. In diesen Fällen kann dann auch die Rückzahlung verlangt werden.

Wird beispielsweise ein Produkt bei einer Filiale einer Handelskette gekauft, besteht des Öfteren die Möglichkeit, das Gekaufte bei einer anderen Filiale zurückzugeben. Allerdings hängt diese Option von den genauen Umtauschbedingungen, die beim Kauf vereinbart worden sind ab. Am besten man erkundigt sich vor dem Kauf ob der Umtausch an einem anderen Standort möglich ist.