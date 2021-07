Was zur Google I/O zu erwarten ist

Am Mittwoch startet die diesjährige Google-Entwicklerkonferenz in San Francisco, von der die futurezone live vor Ort berichten wird. Im Vorfeld der Google I/O kochte die Gerüchteküche über wie schon lange nicht mehr. Im Folgenden ein Überblick über wahrscheinliche und weniger wahrscheinliche Neuvorstellungen des Internetgiganten aus Mountain View.

Von Mittwoch, 15. Mai, bis Freitag, 17. Mai, findet in San Francisco wieder die mit Spannung erwartete jährliche Google-Entwicklerkonferenz I/O statt. Google nimmt diese üblicherweise zum Anlass, um neue Produkte und Services vorzustellen. Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise Googles Nexus 7-Tablet, die Android-Version Jelly Bean und das bislang erfolglose Streaming-Device Nexus Q präsentiert. Außerdem hatte Google Glass seinen ersten ganz großen öffentlichen Auftritt. Auch dieses Jahr sind die Erwartungen an Googles wichtigsten Event im Jahr wieder groß. Im Vorfeld überschlugen sich die Gerüchte so stark wie schon lange nicht mehr - während es für einzelne Produktlaunches relativ gesicherte Hinweise gibt, wird vieles von den Gerüchten wohl nur ein solches bleiben. Die futurezone hat die wichtigsten Rumors zusammengetragen. Nexus 7-Nachfolger

Im vergangenen Jahr stellte Google im Rahmen der I/O sein erstes Nexus-Tablet vor. Das Gerät, das sich im niedrigen Preissegment ansiedelt, erwies sich als voller Erfolg für Google. Nun wird eine überarbeitete Version erwartet, die im Juli in den Verkauf kommen soll und zuvor auf der diesjährigen I/O präsentiert werden könnte. Gerüchten zufolge wird das neue Nexus 7 mit einem neuen Prozessor ausgestattet sein, statt mit dem jetzigen Nvidia Tegra Chip soll es auf einen Qualcomm Snapdragon S4 Pro zurückgreifen. Auch das Display soll verbessert worden sein, zudem wird von einigen Quellen ein noch günstigerer Preis als beim ersten Nexus 7 angenommen. Google Glass

Das wahrscheinlich größte Highlight der Entwicklerkonferenz im vergangenen Jahr war Google Glass bzw. die Showeinlage die niemand geringerer als Google-Gründer Sergey Brin mit der Datenbrille lieferte. Erstmals wurden damals auch konkrete Preise und Erscheinungsdaten für die Entwicklerversion genannt. Es wäre wohl verwunderlich, wenn Google Glass in diesem Jahr keine Rolle auf der I/O spielen würde. Zwar ruderte Google bzw. dessen Ex-CEO und jetziger Vorstand Eric Schmidt zuletzt zurück und sprach von einem Marktstart frühestens 2014, dennoch ist davon auszugehen, dass man im Zuge der Konferenz zumindest irgendwelche News zu Glass hören wird. Wahrscheinlicher ist wohl, dass Fortschritte in der Softwareentwicklung bzw. Neuigkeiten zu Apps präsentiert werden, als dass Google den endgültigen Starttermin nennen wird. Im Terminkalender zu den unterschiedlichen Entwickler-Sessions während der dreitägigen Konferenz kommt die Datenbrille an Tag 2 jedenfalls auch vor.

© EPA

Nexus 5 oder nochmal Nexus 4?

Auch hinsichtlich eines neuen Google-Smartphones hat es in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Spekulationen gegeben. Im vorigen Jahr hatte Google den Fokus auf sein Tablet gelegt und kein neues Smartphone im Rahmen der I/O präsentiert. Das LG Nexus 4 wurde erst im Oktober gelauncht. Nun kämen zur diesjährigen Konferenz zwei Optionen infrage: Dass Google bereits mit dem Nexus 5 aufwarten kann - was eher unwahrscheinlich erscheint - oder aber dass man eine überarbeitete Version des Nexus 4 zu sehen bekommt. Zuletzt häuften sich etwa die Spekulationen rund um ein LTE-fähiges Nexus 4 mit 32 GB Speicher. Neue Android-Version

Die Gerüchte rund um ein neues Smartphone stehen nicht zuletzt auch in Zusammenhang mit den Gerüchten rund um die neue Android-Version, die zur I/O erwartet wird. Käme Google mit einem Nexus 5 im Gepäck, wäre wohl auch von einem größeren Software-Update, sprich Android 5.0, auszugehen. Dies scheint wie schon erwähnt allerdings mehr als fraglich. 2012 präsentierte Google die Android-Version 4.1, Jelly Bean, im Rahmen der Konferenz - obwohl es sich eigentlich um ein kleineres Update handelte, stellte sich Jelly Bean in diversen Punkten doch als großer Fortschritt mit wichtigen Neuerungen heraus. Während nun für dieses Jahr lange Zeit davon die Rede war, dass Google erstmals Key Lime Pie aka Android 5.0 zeigen wird, gab es zuletzt verstärkt Hinweise, dass dem doch nicht so sein wird. Den Gerüchten zufolge werde es ein weiteres Jelly-Bean-Update geben, Android 5.0 soll dann erst später im Jahr folgen. Auch wenn Google tasächlich noch einmal eine neue Jelly-Bean-Version 4.3 vorstellt, heißt das - wie man im vergangenen Jahr gesehen hat - nicht unbedingt, dass keine wichtigen Verbesserungen zu erwarten sind. Die Frage ist eher, was man zu sehen bekommen wird, denn bisher gibt es eher wenige konkrete Hinweise auf die neuen Features. Die US-Seite Android Police hat die wichtigsten Infos hier zusammengetragen.

© twitter/@evleaks

Motorola X Phone

Lange schon gibt es Spekulationen darum: Was wird Google mit Motorola aus dem Hut zaubern? Dazu wurden schon allerlei Gerüchte in die Welt gesetzt, so viele, dass das X Phone von US-Medien, wie hier von Cnet, schon als Fabelwesen beschrieben wird, also ein Ding der Unmöglichkeit. Obwohl sich das Warten auf das erste Motorola-Smartphone unter dem Einfluss von Google nun schon etwas hinzieht, schien es bis zuletzt doch sehr unwahrscheinlich, dass das X Phone zur I/O präsentiert wird. Dann tauchte ein viel beachteter Leak auf, wonach vielleicht doch schon etwas Vorzeigbares entstanden sein könnte. Dem vermeintlichen Leak zufolge soll die Bildschirmdiagonale 4,7 Zoll betragen, beim Prototypen liege die Auflösung angeblich bei 720p, das fertige Produkt soll aber FullHD-fähig sein. Insgesamt waren die Spekulationen zu dem Motorola-Smartphone recht widersprüchlich. Ausgehend davon, dass Google noch bei jeder Entwicklerkonferenz für eine Überraschung gut war, scheint es aber zumindest nicht komplett ausgeschlossen, dass hier ein X Phone um die Ecke lauert. Babel

Ebenfalls mit Spannung erwartet wird der neue Messaging-Dienst von Google, der derzeit unter dem Namen Babel durch die Medien geistert. Dabei will Google unterschiedliche Chatdienste und Kommunikationstools unter einem Dach zusammenführen. Derzeit betreibt Google diverse Kommunkiationskanäle - angefangen bei Gtalk über Hangouts in Google+ bis hin zum Messenger in Google+ - recht strikt getrennt voneinander. Entsprechend steht seit längerem der Wunsch im Raum, dass hier eine einheitliche Linie geschaffen und die Dienste zusammengeführt werden. Genau das soll Babel bringen, dessen offizieller Name letztlich wohl ein anderer sein wird - laut einer bisher recht zuverlässigen Quelle aus dem The Verge Forum soll der zusammengeführte Service gar Hangouts heißen. Android Game Center

Seit April sind Spekulationen über den Launch eines Game-Center-ähnlichen Dienstes auf Android in Umlauf. Zunächst einmal deutete ein Techcrunch-Bericht auf einen Vorstoß Googles Richtung Videospiele hin, wonach der Computerspiel-Veteran Noah Falstein als Chef-Gamedesigner angeworben wurde. Außerdem tauchen im I/O-Terminkalender auch einige Sessions zum Thema Mobile Gaming auf und Android Police berichtete kürzlich, dass in der Google Glass Companion App zahlreiche Hinweise auf einen Google Games Service gefunden wurden. Zuletzt verdichteten sich

Google Play Games, eine Präsentation in Rahmen der Konferenz scheint also so gut wie sicher. Damit sollen Android-Smartphones jene Funktionen erhalten, die es bei iOS mit dem "Game Center" sowie bei Windows-Phone mit dem "Games Hub" bereits seit längerem gibt. aufGames, eine Präsentation in Rahmen der Konferenz scheint also so gut wie sicher. Damit sollenjene Funktionen erhalten, die es beimit dem "Game Center" sowie bei Windows-Phone mit dem "Games Hub" bereits seit längerem gibt. Keynote als 3-Stunden-Marathon

Anders als in den Vorjahren hat sich Google diesmal dazu entschlossen, nur eine lange Keynote (3 Stunden) am ersten Tag abzuhalten anstatt die Präsentationen auf zwei Tage aufzuteilen. Am zweiten Tag hat sich Google in der Regel vor allem Chrome gewidmet, insofern sind natürlich auch in diesem Bereich wieder News zu erwarten. Gerüchte gab es im Vorfeld zudem über ein Redesign von Google Maps. Auch über eine Neuauflage des im vergangenen Jahr präsentierten Nexus Q wurde in den vergangenen Wochen spekuliert. Angesichts dessen, dass Google es bewusst von der Bildfläche verschwinden ließ, ist es natürlich fraglich, ob in diese Richtung bzw. unter dieser Brand noch weiter Anstrengungen unternommen werden. Gemunkelt wurde außerdem über mögliche News zu Android@Home, eine zunächst groß angepriesene Technologie seitens Google, die zuletzt aber ebenfalls von der Bildfläche verschwunden war. Über Android@Home sollten, so Googles Vision, alltägliche Gegenstände, etwa im Haushalt, miteinander verbunden werden. So gibt es für die kommende Woche jede Menge Neuigkeiten, die mit Spannung erwartet werden, zumindest einige davon sollten auch Realität werden. Bleibt sich Google selbst treu, darf man sich ruhig auch auf eine Überraschung gefasst machen, mit der vielleicht noch gar niemand gerechnet hat. Die futurezone ist jedenfalls vor Ort und wird laufend live von der Google I/O aus San Francisco berichten. Auch einen Livestream wird es auf der I/O Plattform wieder zur Keynote am Mittwoch, 15. Mai, um 18 Uhr MEZ geben.

