Web-Einbruch bei der Linux Foundation

Alle Seiten der Linux Foundation sind aktuell offline. Wer auf die Seiten (Linux.com, Open Printing, Linux Mark, Linux Foundation, etc.) surft, sieht einen Sicherheitshinweis. Dieser erklärt, dass die Infrastruktur hinter den Seiten gewartet und überprüft wird. Als Grund wird ein Einbruch ins System genannt, der am Freitag entdeckt wurde. Dieser stehe in Zusammenhang mit dem Eindringen bei kernel.org vergangenen August.

Die Webseiten und Dienste sollen nach und nach wieder online gehen, die Sicherheit stehe aber an erster Stelle. Die Betreiber raten alle Passwörter und SSH-Schlüssel umgehend zu ändern.