Web-Mail-Dienste wollen Verschlüsselung für alle

Die Enthüllungen von Edward Snowden seit Juni 2013 haben dem privaten Verschlüsseln Auftrieb gegeben und PGP bekannter gemacht. In vielen deutschen Städten gab es „Krypto-Partys“, auf denen Teilnehmer ihre persönlichen PGP-Schlüssel erstellten. In Karlsruhe etwa kamen jeweils mehr als 500 Menschen zu den bislang drei Ausgaben der „Anti-Prism-Party“. Zurzeit werden weltweit jeden Tag rund 1000 PGP-Schlüssel neu erstellt, doppelt so viele wie vor den Snowden-Enthüllungen.

„Wir haben unterschätzt, wie lange es dauert, bis sich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Browsern oder Betriebssystemen durchsetzt“, sagt Geschäftsführer Oetjen. Web.de und GMX haben nach seinen Angaben zusammen 34 Millionen Nutzer und liegen damit nicht nur vor T-Online, sondern auch vor US-Anbietern wie Google, Yahoo oder Microsoft. Damit unterscheidet sich der deutsche Markt von Großbritannien, Frankreich, Spanien oder den skandinavischen Ländern, wo nationale Anbieter klar in der Minderheit sind.

Mit der Verbindung von Sicherheit und einfacher Nutzung will der Web-Mail-Marktführer in Deutschland seine Position weiter stärken: „Datenschutz und Verschlüsselung haben massiv an Brisanz gewonnen“, sagt Oetjen. „Das sind die großen Themen, die uns in diesem Jahr beschäftigen.“