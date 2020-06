Web-Tool wandelt Formeln für Sehbehinderte um

Mathematikformeln lesen und verstehen - was für sehende Schüler und Studierende oft schon schwer genug ist, ist für blinde und sehbehinderte Menschen meist ein Ding der Unmöglichkeit. Denn zweidimensionale Formeln ließen sich bisher auf die lineare, taktile Ebene von Brailleformaten nur sehr unzulänglich übertragen. Mit dem Webtool „MathInBraille“, das vom Institut Integriert Studieren der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz in Zusammenarbeit mit der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs entwickelt wurde, ist eine neue Ära angebrochen.

Mehr Möglichkeiten für barrierefreies Lernen

„Mathematik ist in fast allen Studienfächern ein wichtiger Themenbereich. Umso entscheidender, dass Inhalte schnell, effizient und auch in breitem Umfang verfügbar gemacht werden können“, erläuterte Univ. Prof. Klaus Miesenberger, stellvertretender Vorsitzer des Instituts, am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. Bisher mussten Formeln etwa in die Marburger Mathematikschrift übersetzt werden, was extrem aufwendig ist und dennoch unbefriedigende Ergebnisse liefert. „Das führt dazu, dass Betroffene trotz Begabung mathematische oder technische Fächer zunehmend meiden“, so Miesenberger. An der Linzer Universität studieren gegenwärtig zwölf Menschen mit einer diesbezüglichen Behinderung, einer davon ein technisches Fach.

MathInBraille steht für einen gewaltigen Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Schätzungen des Blindeninstituts Wien zufolge besuchen allein in der Bundeshauptstadt rund 300 Schüler eine Regelschule. Waren sie bisher auf Stützlehrer, Eltern oder Mitschüler angewiesen, können sie erstmals ohne fremde Hilfe Formeln in ein Braille-Format konvertieren. Ganz ohne Unterstützung geht es im Unterricht allerdings nicht: Irgendjemand muss die Formel in den Konverter eingeben - sei es der Lehrer oder ein smarter Sitznachbar. Die Eingabe funktioniert allerdings problemlos, entweder mittels des schnell erlernbaren LaTex (ein Softwarepaket, das die Benutzung des Textsatzprogramms TeX mit Hilfe von Makros vereinfacht) oder mit Hilfe eines WYSIWYG-Editors.