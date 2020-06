Webseite von Malaysia Airlines gehackt

Lizard Squad, die unter anderem aufgrund von Hacks von Xbox Live und dem Playstation Network für Schlagzeilen gesorgt haben, haben nun offenbar den Webauftritt von Malaysia Airlines angegriffen. Die Seite war am Montag nicht erreichbar. Stattdessen erschienen ein Schriftzug mit den Worten „404-Plane Not Found“ (Flug nicht gefunden) und ein Foto einer Eidechse im Frack. Dazu ein Hinweis auf ein „Offizielles Cyber-Kalifat“, das für den Angriff verantwortlich sein will. Montagfrüh ist es war Fluglinie offenbar noch nicht gelungen, den Originalzustand seines Internetauftritts wieder herzustellen. Auch eine offizielle Stellungnahme von Malaysia Airlines stand noch aus.

Im vergangenen Jahr trafen gleich zwei Katastrophen die Airline. Flug MH370 verschwand im März 2014 mit 239 Menschen an Bord. Die Maschine ist bis heute verschollen. Flug MH17 stürzte im Juli wahrscheinlich nach Raketenbeschuss in der Ukraine ab, an Bord waren 298 Menschen.