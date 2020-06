Weihnachten lässt Elektroschrott-Berge wachsen

“Ich denke, dass das Bewusstsein zur Nachhaltigkeit bei den Konsumenten in Österreich schon recht hoch ist”, meint Giehser. Oft scheitere es aber am Wissen über die Details. “Daher arbeiten wir daran, die Menschen regelmäßig darüber zu informieren, wie sie Altgeräte richtig entsorgen können.” Das sei eben auch gerade zur Weihnachtszeit wichtig. Vor allem bei der Jugend will die EAK das Bewusstsein für den richtigen Umgang mit Elektronikgeräten stärken. “Ich sehe es als wichtige Aufgabe der Wirtschaft, speziell die junge Generation darüber zu informieren, dass sie durch einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Geräten einen wertvollen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten kann”, sagt Giehser weiter.

Um das zu erreichen, arbeitet die EAK mit jungen Menschen und hat einen “ Schulkoffer” zum Thema Wertstoffe in Elektroaltgeräten entwickelt. “Die Erfahrungen damit sind sehr positiv. Ich denke, dass die junge Generation sehr aufmerksam ist, was Nachhaltigkeit angeht”, so Giehser. “ Anbieter, die das berücksichtigen, werden hier in Zukunft vielleicht sogar einen Wettbewerbsvorteil haben.”

Beim Schulkoffer handelt es sich um eine Zusammenstellung aus Lernspielen und angreifbaren Beispielen, anhand derer Kinder im Pflichtschulalter für Nachhaltigkeit begeistert werden sollen. Die Kinder lernen etwa am Beispiel eines zerlegten Handys, welche unterschiedlichen Rohstoffe verbaut sind. Derzeit ist der Schulkoffer in Niederösterreich im Einsatz, in Zukunft soll das Projekt auf ganz Österreich ausgeweitet werden.