Weihnachtsgeschichte: Schreiben Sie mit

"Meine Güte, Weihnachten" - So beginnt der erste Absatz der futurezone-Weihnachtsgeschichte, den die Bestseller-Autorin Eva Rossmann beigesteuert hat. Wir laden Sie ein, bis 22. Dezember, an der Geschichte weiterzuschreiben. Beiträge können täglich auf der Facebook-Seite zur Futurezone-Weihnachtsgeschichte gepostet und von der Community mit einem "Gefällt mir" bewertet werden. Die Beiträge sollte eine Länge von 500 Zeichen (rund zehn Zeilen in einem Facebook-Kommentar) nicht übersteigen.

Wer über keinen Facebook-Account verfügt, kann seinen Beitrag auch gerne an redaktion@ futurezone.at schicken. Wir geben den Beitrag danach auf Facebook zur Abstimmung frei.

Lesung in der Wiener Hauptbücherei

Eine Jury wählt wochentags jeweils aus den drei am häufigsten positiv bewerteten Beiträgen die Fortsetzung für die Weihnachtsgeschichte aus, die am nächsten Tag veröffentlicht wird und wiederum von den Lesern weitergeschrieben werden kann. Am 23. Dezember wird Eva Rossmann die Weihnachtsgeschichte zu Ende schreiben und den gesamten Text bei einer Lesung in der Wiener Hauptbücherei vortragen.

Preise Hörbuch CDs und Samsung Galaxy S2

Alle Teilnehmer an der futurezone-Weihnachtsgeschichte erhalten als kleines Dankeschön eine Buchversion der Geschichte sowie eine Hörbuch-CD. Unter den Co-Autoren, deren Beiträge in die Geschichte einfließen, wird ein Samsung Galaxy S2 Smartphone im winterlichen Weiß verlost.