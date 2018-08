Wenn smarte Lautsprecher zur Wanze werden

Als Amazon im Sommer 2015 erstmals seinen smarten Lautsprecher Echo auf den Markt brachte, war es für viele nur eine Frage der Zeit, bis solche Geräte breitflächig zum Abhören ihrer Besitzer verwendet würden. Entsprechende Schadsoftware für die Lautsprecher blieb bislang jedoch weitgehend aus. Versuche Echo-Lautsprecher zu kompromittieren, gibt es zwar immer wieder, praktisch umsetzbar waren sie aber nur sehr schwer. Am Sonntag demonstrierten auch chinesische Sicherheitsforscher auf der Konferenz Defcon in Las Vegas, wie smarte Amazon-Lautsprecher ferngesteuert und in Wanzen verwandelt werden können, berichtet Wired. Die Attacke ist allerdings kompliziert und setzt neben Manipulationen an der Hardware auch voraus, dass sich die Angreifer im selben WLAN-Netzwerk wie das Zielgerät befinden.

Mehrere Schwachstellen ausgenutzt

Die Forscher vom chinesischen Technologiekonzern Tencent nutzten für ihre Attacke mehrere Schwachstellen des Amazon-Lautsprechers aus. Als Ausgangspunkt für den Angriff diente ihnen ein Echo-Lautsprecher, dessen Firmware sie manipulierten. Dazu mussten sie auf den Flash-Chip des Geräts zugreifen und die ursprüngliche Gerätesoftware überschreiben. Danach nutzten sie den manipulierten Echo, um sich mit dem Zielgerät zu verbinden. Dafür waren die Amazon-Zugangsdaten des Zielobjekts und die Verbindung über WLAN notwendig.

Über eine Schwachstelle in der Software, die die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Echo-Geräte ermöglicht, konnten die Sicherheitsforscher dann volle Kontrolle über das Ziel-Gerät gewinnen und erhielten so auch Zugriff auf das Mikrofon, über das sie unbemerkt Gespräche mitschneiden und übertragen konnten.