Wer ist für die Vier-Tage-Woche?

Laut einer Citrix-Umfrage unter 500 ArbeitnehmerInnen in Deutschland dominiert das Kernarbeitszeitmodell mit der 5-Tage-Woche ganz klar. 23 Prozent der Befragten leisten reguläre, fixe Arbeitszeiten ohne freie Zeiteinteilung. Flexibilität ohne vorgegebene Stundenanzahl können nur vier Prozent der Deutschen in Anspruch nehmen. In Italien arbeiten sogar 73 Prozent der Befragten nach fixen Arbeitszeiten. In Österreich verrichten ArbeitnehmerInnen, die einer Büroarbeit nachgehen, diese Tätigkeit immer noch hauptsächlich vom Büro aus (96%), 38% geben an, außerhalb des Büros keine Zugriffsmöglichkeit auf Arbeitsunterlagen zu haben. Wäre die 4-Tage-Woche also überhaupt ein realistisches Szenario für Österreich?