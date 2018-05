WhatsApp-Gründer schmeißt im Streit mit Facebook hin

Nach dem Datenskandal kommt Facebook nicht zur Ruhe. Wie in der Nacht auf Dienstag bekannt wurde, verlässt nun auch der Mitgründer und langjährige Chef des populären Chatdienstes WhatsApp den Konzern. Es sei Zeit für ihn, weiterzuziehen, schrieb Jan Koum in einem Facebook-Eintrag am Montag. Die "Washington Post" berichtete, es habe Streit mit Facebook um die Datennutzung sowie die strikte Verschlüsselung bei WhatsApp gegeben.

Keine öffentliche Schmutzwäsche

In seinem Facebook-Posting schrieb Koum nichts dazu. Facebook-Chef Mark Zuckerberg dankte ihm und versicherte, dass Werte wie Verschlüsselung immer essenzieller Bestandteil von WhatsApp bleiben würden. Koum und sein Mitgründer Brian Acton hatten WhatsApp 2014 für rund 22 Milliarden Dollar (18,23 Mrd. Euro) an Facebook verkauft. Sie sicherten sich dabei weitreichende Unabhängigkeit.