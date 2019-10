Wie das Internet der dummen Dinge unsere Sicherheit gefährdet

Braucht es gesetzliche Regelungen?

Ich bin kein großer Fan von Regulierung, da sie meistens zu nichts führt. Man kann aber argumentieren, dass es bereits Vorschriften gibt, die sicherstellen, dass Geräte nicht plötzlich Feuer fangen oder Nutzer keinen elektrischen Schlag bekommen, wenn sie eine Waschmaschine verwenden. Für die Softwaresicherheit gibt es etwas Vergleichbares nicht. Als Sicherheitsexperte halte ich das für absolut notwendig. Als jemand, der für einen Software-Hersteller arbeitet, hasse ich den Gedanken. Ich weiß also nicht, was ich will.

Das Problem stellt sich auch vielen Unternehmen, die im Zuge der Automatisierung ihre Maschinen vernetzen.

Automatisierung gibt es in Unternehmen bereits seit den 1980er Jahren. Die Geräte waren damals aber nicht mit dem Internet verbunden, sie waren also sicher. Das hat sich geändert. Diese Maschinen haben eine lange Lebensdauer von bis zu 50 Jahren. Sicherheitsupdate für einen so langen Zeitraum gibt es nicht. Auch Autos werden zunehmend vernetzt. Ich fahre eines das 20 Jahre alt ist. Wie man über eine so lange Zeit für Sicherheit sorgen kann, ist ein ernsthaftes Problem.

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Wir werden für Sicherheit bezahlen. Man erwartet von Herstellern wie Mercedes und BMW nicht, dass Sie ihre Kunden mit kostenlosen Ersatzteilen versorgen. Aber die Ersatzteile müssen verfügbar sein. Dasselbe sollte für die Sicherheit gelten. Die Hersteller müssen den Code unter einer freien Lizenz zur Verfügung stellen, dann werden sich auch Anbieter finden, die die Patches bereitstellen, weil sie dafür bezahlt werden. Sie werden diese Updates nicht kostenlos bekommen, aber sie werden gerne dafür bezahlen. Die Lösung ist also, die Software unter einer Open Source Lizenz zur Verfügung zu stellen.

Wie sieht es mit der Sicherheit von Smartphones aus?

Smartphones waren in punkto Sicherheit das Beste, was in den vergangen 10 Jahren passiert ist. Sie sind sicherer als jedes andere Gerät. Das liegt daran, dass sie nicht von jedem programmiert werden können. Bevor man etwa für das iPhone Programme veröffentlichen kann, werden sie von Apple geprüft. Bei Android ist es ähnlich. Es ist eine Einschränkung, macht die Geräte aber sehr sicher.

Was ist sicherer, Apples iOS oder Googles Android?

iOS, in jeder Hinsicht. Auch was den Schutz der Privatsphäre betrifft. Apple sammelt keine Daten. Google lebt von diesen Daten. Apple lebt davon, überteuerte Geräte zu verkaufen.

Sicherheitsvorfälle gab es zuletzt aber auch bei iOS häufiger.

Natürlich können die Geräte gehackt werden und das werden sie auch. Solche Attacken sind aber sehr aufwändig und sehr teuer und haben meist sehr bestimmte Ziele im Visier. Das macht sie für die meisten Nutzer sicher.