Wie das rechte Netzwerk Parler zur Schatzkiste für das FBI wurde

Crowdsourcing

Das Archive Team bastelte einen Crawler, um Daten von Parler abzusaugen. Durch die große Datenmenge (donk_enby vermutete an einem Punkt 80 TB) wurde um die Unterstützung der Crowd gebeten. Private Unterstützer sollten die Software ArchiveTeam Warrior installieren, die ähnlich wie bei SETI at Home freie Kapazitäten des eigenen Rechners dazu verwendet, um bei einer gemeinsamen großen Aufgabe mitzuhelfen.

Innerhalb kürzester Zeit gelang es dem Archive Team zunächst, Videos und Bilder vom Kapitol-Sturm zu sichern und auf der Plattform IntelligenceX offen zugänglich zu machen. Laut donk_enby wurden über eine Million Video-URLs mit einem Umfang von 30 TB archiviert. Kurze Zeit später waren sämtliche Inhalte von Parler gesichert. "Great job, everyone", jubelte donk_enby bei Twitter.

Politische Motivation

Die futurezone hat die Hackerin um eine Stellungnahme gebeten. Bisher haben wir aber keine Rückmeldung erhalten. Über die Initiatorin des Parler-Projekts, deren Pseudonym nun international in aller Munde ist, ist so gut wie nichts bekannt. Laut Gizmodo hat sie mit ihrer Expertise bereit bei einigen Cybersecurity-Projekten mitgewirkt. Parler scheint sie jedenfalls nicht nur aus Interesse an Cybersecurity ins Visier genommen zu haben. "Ich möchte, dass das ein großer Mittelfinger gegenüber allen ist, die meinen, hacken sollte nicht politisch sein", verrät sie Gizmodo.

Für den CEO von Parler, John Matze, scheint sie wenig Sympathien zu hegen. Unter Berufung auf einen Medienbericht, wonach Matze jegliche Verantwortung für die Vorfälle vom 6. Jänner von sich weist, schreibt sie etwa: "Du bist voller Scheisse und mitverantwortlich für 4 Todesfälle, wovon es ganz leicht mehr hätte geben können. Ich wäre vielleicht nicht mit ihren politischen Einstellungen zurecht gekommen, aber dennoch waren sie Mutter/Vater/Tochter/Sohn/Bruder/Schwester für jemanden."