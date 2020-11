Wie man den Wert von Immobilien durch digitale Produkte steigert

Konkrete digitale Lösungen

Darüber hinaus werden Experten von Magenta Telekom und JP Immobilien die Treiber und Hürden der Digitalisierung besprechen und Vorteile für die Immobilienbranche aufzeigen. Auch konkrete digitale Lösungen, die für Endnutzer von besonderem Interesse sind, werden dabei präsentiert.

Der Magenta Business-Webcast zum Thema "Digitale Differenzierung in der Immobilienbranche" findet am 17. November um 10:00 Uhr statt und wird zirka eine Stunde dauern. Die Teilnahme an dem Webcast ist kostenlos – eine Anmeldung auf der entsprechenden Magenta-Website ist erforderlich.

Die Magenta Business Webcast-Reihe

Unter dem Dach der "Mission: Digital voraus" läuft bei Magenta Business eine Webcast-Serie zu den Schwerpunktthemen vernetzter Arbeitsplatz, Homeoffice, Digitalisierung allgemein und in speziellen Branchen.

Die Teilnehmer erfahren von Fachleuten und Wirtschaftstreibenden aus erster Hand, wie sie sich den Vorsprung in eine vernetzte, digitale Zukunft sichern.

Die bisherigen Webcasts zum Nachsehen

Der Webcast#1 fand am 15. Oktober statt und drehte sich um das Thema: "Die Cloud-Telefonanlage für Büro und Home Office". Der Webcast kann hier nachgesehen werden.

Der Webcast#2 ging am 5. November zum Thema "Cloud-Software on Demand" über die Bühne. Dieser Webcast kann hier nachgesehen werden.

